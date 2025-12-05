120 ans de laïcité : où en est le pacte républicain ?

Le 9 décembre 1905 était promulguée la loi de séparation des Églises et de l’État, dispositif indissociable pour la société française à la notion de « laïcité ». Ce mardi 9 novembre 2025 est donc le 120ème anniversaire de cette sécularisation, avec une hausse du nombre de personnes se déclarant sans religion. Frédéric Dabi, directeur gé... néral Opinion de l’IFOP, rappelle que « la laïcité est l’un des sujets sur lequel l’âge agit le plus fortement. Si on fait parler spontanément des jeunes, le terme ‘laïcité’ renvoie à des représentations d’imaginaires différents. Chez les plus de 35-40 ans, c’est clairement ‘séparer les religions et la politique et faire reculer l’influence des religions sur notre société’. Pour les jeunes, il s’agit de mettre toutes les religions sur un pied d’égalité, notamment dans leur visibilité, sans gêne sur la présence de signes religieux dans l’espace public ». Laurent Joffrin, journaliste et directeur du site LeJournal.info, considère que : « Quand on est religieux on n’a pas le droit, en raison de la laïcité française, d’imposer sa loi religieuse. Mais on peut très bien penser, et beaucoup de religions le pensent, que sa foi est supérieure à la loi. Les catholiques par exemple considèrent que l’avortement ce n’est pas bien du tout. Ils condamnent l’avortement alors que c’est une loi de la République, et qu’elle est même inscrite dans la Constitution. Donc on peut très bien voir cohabiter deux principes. Ce qui compte c’est le respect de la loi ».

