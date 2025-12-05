Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

120 ans de laïcité : où en est le pacte républicain ?

Le 9 décembre 1905 était promulguée la loi de séparation des Églises et de l’État, dispositif indissociable pour la société française à la notion de « laïcité ». Ce mardi 9 novembre 2025 est donc le 120ème anniversaire de cette sécularisation, avec une hausse du nombre de personnes se déclarant sans religion. Frédéric Dabi, directeur gé...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !