Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

2027 : Les candidats prêts au départ ?

Chute d’Edouard Philippe, remontée du candidat LFI Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national toujours en tête de lice. Nous tirons les principaux enseignements du baromètre mensuel Odoxa lors de la matinale « Bonjour Chez Vous », de Public Sénat avec Erwan Lestrohan et Nathalie Mauret, journaliste politique pour les journaux régionaux du grou...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/08/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique