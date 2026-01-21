Agnès Canayer : « Il faudra un seul et unique candidat pour le bloc central à la présidentielle »

L’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été approuvée à l’Assemblée nationale. Le texte va désormais être examiné par les sénateurs. De nombreuses voix se sont levées sur l’impossibilité d’appliquer cette loi, notamment par rapport au droit européen sur le numérique. La Commission européenne a malgré tout donné son f... eu vert au projet de loi, au travers de Thomas Regner, porte-parole de l’exécutif européen : « les grandes plateformes en ligne ont l’obligation de respecter la législation nationale ». Cependant, la mise en application de la mesure inquiète toujours, notamment sur la question de l’identification numérique de tous les usagers, et sur la mise en danger des données personnelles. Agnès Canayer, sénatrice (LR) de Seine-Maritime, soutient que « la question des réseaux sociaux, de l’accès aux écrans et ses conséquences sur les enfants, est aujourd’hui essentielle, et je pense que c’est une bonne chose d’interdire les réseaux sociaux. Les jeunes ont des téléphones portables de plus en plus tôt, il faut faire en sorte qu’ils ne l’utilisent pas en permanence pour aller sur les réseaux sociaux. Il y a des outils européens pour agir auprès des plateformes, et puis il y a l’enjeu pour nous d’avoir un vrai contrôle ». Agnès Canayer est revenue également sur le lancement à nouveau officialisé des candidatures à la présidentielle de Gabriel Attal et d’Édouard Philippe : « L’intérêt c’est d’avoir un échiquier large, mais de toute façon il faudra un seul et unique candidat pour le bloc central. J’espère qu’ils auront la raison de s’entendre. Comment vont-ils s’entendre ? Ça c’est une grande question. Même si les sondages ne font pas tout, il faudra regarder les tendances qui apparaîtront dans l’opinion publique. Mais je pense qu’Édouard Philippe est le meilleur candidat, qu’il porte une vraie vision et qu’il a la stature et la capacité de rassembler ».

