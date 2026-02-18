Agnès Canayer : « Le dossier calédonien subit l'inconstance politique de la métropole »

Le Sénat a adopté mardi le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. Parmi les mesures les plus importantes d'un point de vue symbolique, on retrouve : la reconnaissance d'un « État de Nouvelle-Calédonie » et la création d'une nationalité néo-calédonienne, qui permettra de bénéficier d'une double nationalité, en plus de ... la nationalité française. Le texte est cependant rejeté par le FLNKS, le principal parti indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, mais aussi par des partis non-indépendantistes, comme « Calédonie ensemble ». Agnès Canayer, sénatrice (LR) de la Seine-Maritime, membre de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, considère que « l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est un sujet extrêmement sensible et compliqué, avec des enjeux forts pour la France. C'est un sujet qui a toujours été piloté par Matignon, et Édouard Philippe avait été à l'époque extrêmement investi dans ce dossier. Depuis, c'est vrai que les Premiers ministres successifs avaient plus ou moins lâché l'affaire. Le dossier calédonien subit aujourd'hui les conséquences politiques de la métropole. Aujourd'hui on a en permanence des changements gouvernementaux et ça rend la constance de l'action publique compliquée. Cela accolé au timing de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, ça n'aide pas à trouver une solution imposée ». Agnès Canayer rappelle « qu'il y a eu les émeutes de mai 2024, qui ont été sanglantes, qui ont largement déstabilisé et appauvri la Nouvelle-Calédonie. Mais il faut remonter plus en amont, sur le cycle des trois référendums prévus par l'accord de Nouméa, sur la sortie de la dépendance de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la France. Les néo-calédoniens ont dit `non' par trois fois, donc il fallait trouver un nouveau statut. C'était le but de l'accord de Bougival, complété par l'accord d'Élysée-Oudinot de janvier dernier, et que nous tentons de transposer dans la Constitution pour tenter de trouver une solution ».

