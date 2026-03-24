Agnès Evren : « Paris est fracturé entre les très aisés et les très aidés »

Les campagnes municipales achevées, les partis politiques analysent les résultats et en tirent des leçons pour les prochaines échéances, dont la présidentielle de 2027. Invitée de la matinale « Bonjour Chez Vous », Agnès Evren, porte-parole des Républicains et sénatrice LR de Paris, est revenue sur les enjeux majeurs pour son parti et sur les rai... sons principales de la défaite de la candidate Rachida Dati à Paris. Agnès Evren déclare : « Il faut savoir que Paris est une ville très ancrée à gauche. (…) Il y a une sociologie électorale qui a changé dans la capitale, car les classes moyennes ont quitté la ville. (..) 135 000 habitants l’ont quittée en 15 ans. Des familles de droite en fait. Aujourd’hui, on a une ville très fracturée, polarisée entre des très aidés et des très aisés. La problématique des reports de voix n’a pas aidé non plus avec le retrait de Pierre-Yves Bournazel et la déclaration de Clément Beaune notamment. Le centre gauche a voté pour Emmanuel Grégoire. »

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