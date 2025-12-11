Public Sénat
Bonjour chez vous !

Agriculture : la culture du modèle qualitatif français menacée ?

Des agriculteurs en colère se sont rassemblés au Touquet, ce vendredi 19 décembre, pour déverser des choux-fleurs devant la villa du couple Macron. Les blocages routiers par des agriculteurs français se poursuivent. Politique Agricole Commune, prix cassés, accords de libre-échange : la dermatose nodulaire et l’abattage de troupeaux ont été la gout...

Publié le

Invité

Pablo Pillaud-Vivien

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

32mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/03/2026

Bonjour chez vous !