Agriculture : la culture du modèle qualitatif français menacée ?

Des agriculteurs en colère se sont rassemblés au Touquet, ce vendredi 19 décembre, pour déverser des choux-fleurs devant la villa du couple Macron. Les blocages routiers par des agriculteurs français se poursuivent. Politique Agricole Commune, prix cassés, accords de libre-échange : la dermatose nodulaire et l’abattage de troupeaux ont été la gout... te qui fait déborder le vase. Le modèle agricole français saura-t-il survivre à ces crises successives non résolues ? Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards justifie la colère des agriculteurs : « Elle ne s’est pas arrêtée depuis maintenant au moins une dizaine d’années. À chaque fois ils se mobilisent avec des demandes très précises. Aujourd’hui ils sont mobilisés contre le traité de libre-échange du Mercosur, mais aussi contre toute une foultitude d’autres paramètres. C’est un secteur en crise structurelle ». Olivia Détroyat, journaliste du Figaro spécialisée sur l’agriculture, ajoute : « Il y a une vingtaine d’années, nous étions largement excédentaires en matière de balance commerciale et de souveraineté alimentaire, cette année nous serons déficitaires pour la première fois. Là où Emmanuel Macron est responsable c’est qu’il suscitait énormément d’espoirs avec la promesse en 2017 d’augmenter les revenus agricoles ». Alain Kruger, journaliste et auteur de « On ne parle pas la bouche pleine », considère que « l’un des plus beaux mots de la langue française c’est ‘paysan’. C’est notre pays, ce qui dessine le paysage. C’est une richesse culturelle, et ce n’est pas un hasard si ‘l’agriculture’ et la ‘culture’ sont des mots aussi proches. Il faudrait considérer l’agriculture - sous sa forme la plus noble, et pas sous sa forme la plus agro-industrielle - comme la culture française que l’on défend ».

Voir plus