Alain Milon : « En Suisse, l’aide au suicide est légale mais l’euthanasie est un délit et un crime »

Faut-il légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ? Le texte de loi sur la fin de vie entre en discussion au Sénat. La droite, majoritaire au Sénat, s’oppose à la version du texte avancée par l’Assemblée nationale, certains refusant le principe même d’une aide à mourir. Alain Milon, sénateur (LR) du Vaucluse, rapporteur du texte relatif ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/04/2026

