Alain Milon : « En Suisse, l’aide au suicide est légale mais l’euthanasie est un délit et un crime »

Faut-il légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ? Le texte de loi sur la fin de vie entre en discussion au Sénat. La droite, majoritaire au Sénat, s’oppose à la version du texte avancée par l’Assemblée nationale, certains refusant le principe même d’une aide à mourir. Alain Milon, sénateur (LR) du Vaucluse, rapporteur du texte relatif ... à l’aide à mourir au Sénat, explicite le débat entre aide au suicide et euthanasie : « Dans la plupart des pays qui ont mis en place l’aide au suicide et l’euthanasie, l’aide au suicide est mise de côté par les gens, et demandent que ce soit un professionnel de santé qui fasse le nécessaire pour les faire mourir. Car dans l’aide au suicide, c’est à eux-mêmes de s’administrer le produit létal. En Suisse, l’euthanasie est un délit et un crime. Si le patient refuse de prendre le produit, en disant ‘docteur faites-le à ma place’, le médecin n’a pas le droit de le faire ». Alain Milon a également réagi aux menaces de Donald Trump d’une hausse de 200% des droits de douanes sur les vins et champagnes français : « Je crois qu’on a actuellement au niveau mondial des dirigeants qui sont des gens un peu excités, pour ne pas dire autre chose. La seule façon de contrecarrer ce genre d’individus c’est la force, c’est la seule chose qu’ils craignent. Ce n’est qu’alors que Donald Trump, parmi d’autres, baissera d’un ton ».

