Amélie de Montchalin à la Cour des comptes : un conflit d’intérêts ?

« Véritable scandale d’État », « République des copains », la nomination d’Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes fait polémique. La ministre des Comptes publics a été nommée par Emmanuel Macron. Elle pourrait être maintenue à ce poste jusqu’en 2053, à ses 68 ans. De plus, un conflit d’intérêts majeur est soule... vé : Amélie de Montchalin serait chargée d’évaluer le budget de l’État, budget qu’elle a elle-même élaboré, et que le gouvernement a adopté par l’article 49-3. Michael Darmon, éditorialiste politique sur I24news, estime que « Emmanuel Macron a utilisé une vieille méthode pour faire moderne. C’est un grand classique pour un président de nommer ses proches à la fin d’un mandat. Qui viendra lui jeter la pierre à droite et à gauche ? Tout le monde a fait pareil. Mais la question ça n’est pas le choix de la personne, mais ses conséquences. Emmanuel Macron a voulu perturber un peu le système, parce qu’en général on arrive à la Cour des comptes à 45-50 ans, magistrat et haut-fonctionnaire : elle n’est rien de tout ça». Valérie Lecasble, éditorialiste politique sur Lejournal.info est surprise par cette polémique : « Je ne sais pas si elle est si considérable que ça. Amélie de Montchalin c’est quelqu’un qui a montré une compétence, un calme, une organisation, une technicité, et une capacité à convaincre politiquement en discutant avec tout le monde. Elle a passé des heures et des mois à travailler sur le sujet du budget, et dans plusieurs gouvernements, et elle l’a fait avec succès. Je ne veux pas dire que c’est parce que c’est une femme, qu’elle est jeune, et que d’habitude à la Cour des comptes on a plutôt quelques vieux barbons. Moi je trouve que c’est une bonne surprise ».

