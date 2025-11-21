Public Sénat
Amélie de Montchalin : « Si le gouvernement choisit le 49.3, je ne serais plus devant vous »

Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de transformer le service national universel vers un nouveau projet de service militaire volontaire. Il a toutefois précisé « qu’il ne s’agit pas d’envoyer nos jeunes en Ukraine ». Pour Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics, il s’agit de faire accepter au Parlement l’augmentation de...

Amélie de MONTCHALIN

Politique

Oriane Mancini

25mn

Jusqu'au 25/11/2026

