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Bonjour chez vous !

Anne-Sophie Alsif : « Si le conflit au Moyen-Orient dure, on pourrait être en situation de pénurie »

Au 28ème jour du conflit au Moyen-Orient, les conséquences économiques mondiales se poursuivent sur les marchés de l’énergie et des denrées alimentaires. La cheffe économiste et associée chez BDO France Anne Sophie Alsif était l’invitée de la matinale « Bonjour Chez Vous » afin d’apporter des éclaircissements sur ce contexte actuellement p...

Publié le

Invité

Oriane Mancini

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/03/2027

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