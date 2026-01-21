Public Sénat
Anne Souyris : « Les ZFE sont une obligation de l’Europe et une question de santé publique »

L’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans a été votée ce lundi par les députés à l’Assemblée nationale. C’était l’un des chevaux de bataille d’Emmanuel Macron, et le texte a été voté par tous les groupes, à l’exception du Parti Socialiste, qui s’est abstenu, et de La France Insoumise, qui a voté contre. La ...

Publié le

Invité

Anne Souyris

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

22mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/04/2026

