Anne Souyris : « Les ZFE sont une obligation de l’Europe et une question de santé publique »

L’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans a été votée ce lundi par les députés à l’Assemblée nationale. C’était l’un des chevaux de bataille d’Emmanuel Macron, et le texte a été voté par tous les groupes, à l’exception du Parti Socialiste, qui s’est abstenu, et de La France Insoumise, qui a voté contre. La ... mise en place d’une telle mesure questionne, notamment sur son mode opératoire. La France serait le premier pays européen à mettre en place une telle mesure, suivant l’exemple de l’Australie et de la Chine. Le texte arrive désormais au Sénat, et la sénatrice (Écologistes) de Paris, Anne Souyris, le soutient pleinement : « Il est important, et même pas du tout suffisant. Il va falloir éduquer les jeunes à se servir des réseaux sociaux, à contrôler les sources. Il faut un vrai travail de l’Éducation nationale, qui n’est pour le moment pas assez fait pour pouvoir vivre avec les réseaux sociaux. Il faut une réflexion sur la manière dont on vérifie les choses et on ne se laisse pas manipuler par l’information. On a pu le faire avec la télévision, et bien il va falloir le faire avec les réseaux sociaux ». La sénatrice est également revenue sur la possible suppression des ZFE (Zones à Faible Émission), ces zones dans lesquelles de nombreux véhicules se voyaient interdits de circulation pour restreindre la pollution de l’air : « Les ZFE sont une obligation de l’Europe et une question de santé publique. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. On sait qu’Emmanuel Macron tenait à ce sujet et en même temps il a supprimé toutes les aides pour la transition de véhicules les plus polluants. Ce n’est pas possible de faire cela à un moment où les Français sont dans une situation d’inégalité majeure ».

