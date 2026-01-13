Annick Girardin : « La France abandonne une partie de son espace aérien au Canada »

Annick Girardier, sénatrice (RDSE, centre-gauche) de Saint-Pierre-et-Miquelon, a adressé une lettre au président de la République où elle alerte sur « un abandon de la souveraineté », en dénonçant un projet de transfert au Canada, du contrôle d’une partie de l’espace aérien français au-dessus de l’archipel qu’elle administre. Représenta... nt le Quai d’Orsay au Sénat, la ministre Éléonore Caroit a répondu qu’il s’agissait « simplement de rationnaliser, de simplifier et de réduire les coûts sur un territoire. Cela n’est en aucun cas un renoncement à notre souveraineté ». « ‘Rationnaliser’ c’est quand-même lunaire », réagit Annick Girardier, invitée de « Bonjour chez vous ! ». Elle fustige que « l’on découvre seulement avec le conflit avec les États-Unis sur le Groenland à quel point les enjeux ultra-marins sont forts. On parle de la France, 7ème puissance mondiale, qui, parce qu’elle ne peut pas envoyer un ou deux fonctionnaires ou donner les moyens suffisants, va demander au Canada de pouvoir reprendre la gestion de son espace aérien ». Annick Girardier déplore la décision du gouvernement : « nous faisons des économies de bout de chandelle sur la gestion de notre espace aérien. Comment la France peut-elle prendre de telles décisions ? Je vais vous le dire : le désordre interministériel. Ce dossier a été traité en quatre jours, et je pense que la décision rendue est purement technique, qui pète aujourd’hui à la figure de tout le monde, car l’on n’a pas pensé à la dimension souveraine et politique, ce qui est très inquiétant, compte tenu de la période que nous traversons ».

