Bonjour chez vous !

Annie Le Houérou : « Le Sénat a changé la nature du texte sur la fin de vie »

Le Sénat a profondément modifié, mercredi soir, l’article 4 du texte sur la question de la fin de vie, refusant la création de toute forme d’aide à mourir, avec 144 voix contre et 123 pour. Les parlementaires en faveur d’une « avancée sur les questions autour de la fin de vie » déplorent que « la droite sénatoriale vide de sa substance ». L...

Publié le

Invité

Annie Le Houérou

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/04/2026

Bonjour chez vous !