Annie Le Houérou : « Le Sénat a changé la nature du texte sur la fin de vie »

Le Sénat a profondément modifié, mercredi soir, l’article 4 du texte sur la question de la fin de vie, refusant la création de toute forme d’aide à mourir, avec 144 voix contre et 123 pour. Les parlementaires en faveur d’une « avancée sur les questions autour de la fin de vie » déplorent que « la droite sénatoriale vide de sa substance ». L... e président de la commission des affaires sociales du Sénat, Philippe Mouiller a concédé que « le texte n’a plus de sens ». Annie Le Houérou, sénatrice (PS) des Côtes d’Armor a avoué être « surprise que l’article 4 soit rejeté, parce que la commission des affaires sociales a changé la nature du texte qui nous avait été présenté par l’Assemblée nationale en changeant l’aide à mourir en un complément à la loi Claeys-Leonetti. Je crois que la droite a été prise à son propre jeu. Elle a voulu changer le cap par rapport au texte qui nous a été présenté et n’a pas suivi la proposition de la commission des affaires sociales ». Annie Le Houérou est également revenue sur les manifestations des agriculteurs qui se poursuivent en France et devant les institutions européennes face à la mise en place du traité de libre-échange avec le Mercosur : « Je comprends les agriculteurs et les agricultrices qui se sont mobilisés car ils doivent pouvoir vivre de leur travail. Il y a de la concurrence internationale, on voit les produits venant de pays étrangers. Le Mercosur va accentuer ceci, notamment avec des droits de douane qui ne seront plus ce qu’ils sont aujourd’hui. En tant qu’élus, nous pouvons agir, notamment les collectivités avec la question de la restauration collective de nos écoles ».

Voir plus