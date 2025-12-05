Après la Sécu, le défi du budget de l’État

Le budget de la Sécurité sociale a été voté à l’Assemblée nationale avec 247 voix pour, 234 contre et 93 abstentions. Le texte budgétaire poursuit sa navette parlementaire et revient au Sénat, ce vendredi 12 décembre. La majorité de sénateurs centristes et de droite ont prévu de rejeter d’emblée le texte pour qu’il soit adopté définitiv... ement par l’Assemblée nationale dès le 16 décembre. Mais le deuxième texte budgétaire, le budget de l’État, saura-t-il trouver la même voie pour être adopté ? Michael Darmon, éditorialiste politique sur I24news, juge que « ce sera différent pour le budget de l’État. Dans ce budget il y a vraiment un critère d’appartenance à l’opposition ou à la majorité de gouvernement. Mais l’issue qu’a su trouver la Sécurité sociale peut permettre de créer une forme de consensus. En tout cas, la méthode adoptée par Sébastien Lecornu était nécessaire pour arriver à un accord, et elle restera peut-être comme le début d’une mutation de la politique française, qui trouvera une résonance bien plus significative que ce que nous vivons aujourd’hui ». Bérengère Bonte, journaliste politique, considère qu’il « reste un certain nombre d’inconnues sur le budget. Et la bienveillance des socialistes sur la Sécurité sociale n’est pas acquise en considérant qu’ils n’ont pas obtenu pour le moment de taxe Zucman ou d’équivalent. Sur la Sécurité sociale, le Parti socialiste a eu sa suspension de la réforme des retraites et Les Républicains ont eu quelques baisses d’impôts, tout le monde en avait dans sa besace. Sur le budget de l’État, tout reste à faire ».

