Attentats du 13 novembre : 10 ans après, l’hommage aux victimes

Dix ans après les attentats du 13 novembre, les cérémonies officielles en commémoration des 132 morts et plus de 350 blessés sont organisées à Paris. Un jour de mémoire, selon le dernier sondage de l’IFOP, 60% des Parisiens se souviennent où ils se trouvaient le 13 novembre 2015. Pour Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique sur LCI et Publ... ic Sénat : « Après des décennies de paix, il y a eu ce sentiment de vulnérabilité extrême à laquelle nous étions exposés. C’était une forme de sidération. Étions-nous prêts ou pas ? Il y a eu depuis des révisions, des processus de détection de ce type d’attaques. Des attentats sont, chaque année, déjoués, et en permanence l’ennemi tente de nous atteindre. Nous ne serons jamais prêts à 100%. Et si la France a tenu, elle reste par ailleurs extrêmement divisée ». Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’IFOP explique : « Quand on interroge les Français, pour eux ces attentats ont été un premier choc. Quand on le leur demande spontanément, pas dans des sondages, mais dans des études qualitatives, le mot qui sort c’est ‘choc’, ou ‘les chocs’ en comprenant l’ensemble des attentats de 2015-2016, Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher, puis ce 13 novembre qui a été un véritable ‘climax’ ».

