Audrey Bélim : « Le texte sur la vie chère en outre-mer n’impacte pas les tickets de caisse »

Le Sénat a récemment adopté un texte pour lutter contre la « vie chère » en outre-mer, face à la flambée des prix : 40% plus élevés en moyenne que sur le territoire métropolitain. Le texte vise par différents ajustements techniques une baisse de 20% des prix. Une mesure jugée insuffisante par les sénateurs ultramarins. Pour Audrey Bélim, séna... trice (PS) de la Réunion : « Le texte sur la vie chère en outre-mer a le mérite de venir cranter la problématique de la vie chère dans nos territoires. Chose qui n’était jamais arrivée jusqu’alors. Symboliquement, c’est très important pour nous, parce que cela fait longtemps qu’on le dénonce. Mais le texte aurait mieux fait de s’appeler ‘loi relative à la structuration économique des territoires insulaires’. Parce qu’il est extrêmement technique, on parle de frais d’approche, de reventes à perte, et ce qui est attendu des ultramarins, c’est juste un impact sur les tickets de caisse. Or, les mesures présentées ne viennent pas impacter les tickets de caisse, bien au contraire ». Audrey Bélim est également revenue sur l’ampleur que prend le narcotrafic en outre-mer : « Nos territoires ultramarins, dans les bassins où ils sont positionnés, sont stratégiques. Les narcotrafiquants cherchent à contourner les contrôles. Donc ils utilisent ces emplacements stratégiques pour pouvoir alimenter l’Europe. Les Antilles sont devenues des zones d’impact impressionnantes. La Guyane est une zone de transit, et la Réunion également, même si ce n’est pas encore un hub international du narcotrafic. Mais il y a de plus en plus d’entrées d’héroïne, de cocaïne, de drogues de synthèse, des choses que nous ne voyions pas auparavant ».

