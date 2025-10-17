Aurélie Filippetti : « Le cambriolage du Louvre est la responsabilité du gouvernement »

Après le vol au musée du Louvre à Paris, dimanche 19 octobre, commis par quatre suspects toujours en fuite, la question de l’identification des failles de sécurité est à l’ordre du jour. La ministre de la Culture, Rachida Dati a affirmé, mardi 21 octobre, « qu’il n’y avait eu aucun dysfonctionnement dans les dispositifs de sécurité du Louvr... e ». La directrice du musée du Louvre, Laurence des Cars, a présenté sa démission après ce fiasco, une démission refusée par le président de la République. Elle est convoquée en audition de la commission des affaires culturelles, mercredi 22 octobre à 16h30 pour faire l’éclairage sur l’allocation des dépenses du musée. Pour Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture : « Le cambriolage du Louvre est la responsabilité du gouvernement et du ministère de la Culture. Mais puisque le président de la République décide maintenant de tout en matière culturelle dans notre pays, et que c’est lui qui avait annoncé le projet ‘Louvre-Renaissance’, on peut aussi se dire qu’il avait fait le mauvais choix. L’argent devait être mis dans les travaux de base du Louvre, pour lequel il y avait des alertes nombreuses ». Aurélie Filippetti ajoute : « La Cour des comptes avait identifié des problèmes de sécurité au Louvre depuis cinq ans. Par exemple : l’absence de vidéosurveillance dans certaines galeries des expositions permanentes. On met trop l’accent sur les expositions temporaires, car ça crée de l’évènementiel, ça attire les mécènes, mais on délaisse les collections permanentes. Il faut que l’on se concentre sur la mission de base du service public de la culture : préserver les collections, les transmettre et les faire connaître. C’est moins glamour que de faire une énième et nouvelle grande exposition ou une nouvelle entrée, mais c’est néanmoins indispensable ».

