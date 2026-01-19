Aurore Bergé : « Jusqu’au bout, le gouvernement a cherché le compromis sur le budget »

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit faire savoir ce lundi, s'il a recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026 dans sa version finale. Il espère avoir la clémence des socialistes, satisfaits par les nombreuses concessions gouvernementales. Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de... l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, insiste sur le fait que le gouvernement a « jusqu’au bout cherché la capacité de compromis, et peu importe la méthode, ce ne sera pas la copie initiale du gouvernement qui sera retenue. Vous savez que l’on vote d’abord les dépenses, sur lesquelles il est plus facile de s’accorder, et ensuite les recettes. Et nous, ce que nous voulions, et je crois que c’est la demande majoritaire des Français et des entreprises, c’est la question de la stabilité ». Aurore Bergé est également revenue sur l’opération « Talents de France », lancée ce lundi par son ministère : « pendant longtemps la lutte contre les discriminations a été une logique de segmentation. Je ne pense pas qu’il faille faire ça. Je pense qu’il faut une réponse républicaine. Il faut dire qu’on a un gâchis humain aujourd’hui, parce qu’on a des talents qui restent à la porte, on a une aberration économique parce que les entreprises sont en pénurie sur des secteurs de souveraineté. Il faut changer les méthodes de recrutement en fonction des compétences, et pas en fonction de critères qui ne devraient jamais avoir leur place ».

