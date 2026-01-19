Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Aurore Bergé : « Jusqu’au bout, le gouvernement a cherché le compromis sur le budget »

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit faire savoir ce lundi, s'il a recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026 dans sa version finale. Il espère avoir la clémence des socialistes, satisfaits par les nombreuses concessions gouvernementales. Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de...

Publié le

Invité

Aurore Bergé

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/04/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !