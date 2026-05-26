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Aurore Bergé : "La présomption d'innocence ne peut pas devenir une présomption de culpabilité"

En réponse au scandale dans le périscolaire, le gouvernement annonce la mise en place d’une liste noire pour interdire à certains adultes considérés comme des prédateurs, ayant commis délits ou crimes sur mineurs, de travailler au sein des structures accueillant des enfants lors des temps périscolaires. Aurore Bergé, ministre déléguée auprès d...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/08/2026

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