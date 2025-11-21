Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Baromètre Odoxa : Emmanuel Macron toujours aussi impopulaire

La cote de popularité d’Emmanuel Macron selon le dernier sondage Odoxa se maintient à 78% d’impopularité, toujours fixée à son seuil le plus bas. Même au sein de son propre camp, 15% des sympathisants Renaissance estiment qu’il « n’est pas un bon président ». Pour Erwan Lestrohan, directeur conseil à l’institut Odoxa : « Le lien semble d...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !