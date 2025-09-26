Baromètre Odoxa : les Français voient l'avenir en noir

Le dernier baromètre publié par l’institut de sondage Odoxa révèle des résultats alarmants pour la cote de popularité d’Emmanuel Macron, avec seulement 22% des Français qui estiment qu’il est un bon président. Erwan Lestrohan, directeur conseil de l’institut de sondage Odoxa ajoute que « sous la Ve République, seul François Hollande a fait... moins face à cette question, avec 16%, à une époque où même son socle de référence, le Parti Socialiste était fracturé. […] Ce qui a fini de décrédibiliser l’actuel président de la République c’est peut-être de renommer à Matignon une personne issue de la majorité présidentielle, alors que la population attendait une alternance ». Pour Nathalie Mauret, journaliste politique pour les journaux régionaux du groupe Ebra, ça n’est pas le seul facteur qui justifie une telle baisse de popularité. Elle explique « qu’il y a aussi une usure du pouvoir. Nous sommes à 18 mois de la prochaine présidentielle, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, et cela l’affaiblit. Nous sommes dans une situation de crise, avec une défiance très forte vis-à-vis de tous les politiques. Et quand trois Premiers ministres se succèdent en moins d’un an, la colère se focalise sur le chef de l’État en place ».

