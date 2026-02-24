Public Sénat
Baromètre Odoxa : un intérêt croissant des Français pour les municipales

Selon le dernier baromètre Odoxa publié aujourd’hui, les municipales intéresseraient de plus en plus les Français et seraient « de plus en plus politisées sur fond d’aspiration au dégagisme ». 75% des Français disent désormais s’intéresser aux élections municipales. On assiste également à un retournement : « 55% des Français souhaitent ...

Politique

Oriane Mancini

33mn

Jusqu'au 25/05/2026

