Baromètre Odoxa : un intérêt croissant des Français pour les municipales

Selon le dernier baromètre Odoxa publié aujourd’hui, les municipales intéresseraient de plus en plus les Français et seraient « de plus en plus politisées sur fond d’aspiration au dégagisme ». 75% des Français disent désormais s’intéresser aux élections municipales. On assiste également à un retournement : « 55% des Français souhaitent ... l’élection d’un autre maire plutôt que la réélection du maire actuel, alors qu’en juin dernier une majorité de 52% des Français souhaitaient son maintien ». Émile Leclerc, directeur d’études de l’institut Odoxa, considère que « la campagne des municipales démarre assez tardivement, si vous comparez aux élections nationales comme la présidentielle, où l’on a l’impression d’être déjà en 2027. Dans le détail, quand vous creusez un peu, on constate qu’il y a des catégories de population qui sont plus intéressées, notamment les plus âgées par rapport aux plus jeunes, mais aussi les CSP+ et les cadres par rapport aux ouvriers. Cela donne aussi une idée de l’électorat que l’on aura le jour J ». Stéphane Vernay, rédacteur en chef délégué de Ouest-France à Paris, rappelle « que les municipales restent une élection locale, autour de figures connues par les gens : des équipes, des personnalités, des grands sportifs, des capitaines d’industrie, mais ça peut aussi être des présidents d’association. Les candidats qui font partie intégrante du tissu local ont un avantage par rapport à d’autres, évidemment ».

