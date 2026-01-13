Bernard Delcros : Â« Le Premier ministre devrait privilÃ©gier la copie du SÃ©nat pour le budget Â»

Ce lundi, SÃ©bastien Lecornu a annoncÃ© en conseil des ministres quâ€™il engageait la responsabilitÃ© de son gouvernement en dÃ©clenchant lâ€™article 49-3 pour faire passer le budget de 2026. Trois motions de censure du gouvernement seront discutÃ©es dans lâ€™HÃ©micycle. Le Premier ministre doit conserver tout ou partie des amendements votÃ©s Ã lâ€™AssemblÃ... ©e nationale ou au SÃ©nat pour les ajouter Ã la copie initiale du gouvernement : un nouveau compromis Ã trouver. Bernard Delcros, sÃ©nateur (Union Centriste) du Cantal, prÃ©sident de la dÃ©lÃ©gation sÃ©natoriale aux collectivitÃ©s territoriales et Ã la dÃ©centralisation, constate que Â« le pays nâ€™a toujours pas de budget dans la deuxiÃ¨me quinzaine du mois de janvier, je me satisfais que SÃ©bastien Lecornu ait choisi une voie qui permet Ã la France dâ€™en Ãªtre dotÃ©e. Câ€™est ce quâ€™attendent nos concitoyens, les Ã©lus, les acteurs Ã©conomiques, etc. Jâ€™espÃ¨re simplement que le Premier ministre conservera la copie du SÃ©nat pour les collectivitÃ©s, puisque nous avons prÃ©servÃ© ces derniÃ¨res dâ€™une ponction trop lourde Â». Bernard Delcros a Ã©galement abordÃ© le retour de la loi sur la fin de vie au SÃ©nat : Â« Câ€™est un texte qui donne toute libertÃ© aux membres des groupes parlementaires de voter pour ou contre. Nous sommes sur un sujet qui touche Ã lâ€™intime, Ã la conscience, aux convictions au plus profond de chacun, Ã son parcours, Ã la vie de ses proches, Ã son vÃ©cu familial, etc. En grande majoritÃ©, tout le monde aujourdâ€™hui sâ€™accorde pour dire quâ€™il faut aller un peu plus loin de la loi Leonetti, pour aller dâ€™une â€˜sÃ©dation profondeâ€™ vers un â€˜droit Ã lâ€™aide Ã mourirâ€™ ou une â€˜assistance mÃ©dicale Ã mourirâ€™ Â».

