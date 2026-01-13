Public SÃ©nat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bernard Delcros : Â« Le Premier ministre devrait privilÃ©gier la copie du SÃ©nat pour le budget Â»

Ce lundi, SÃ©bastien Lecornu a annoncÃ© en conseil des ministres quâ€™il engageait la responsabilitÃ© de son gouvernement en dÃ©clenchant lâ€™article 49-3 pour faire passer le budget de 2026. Trois motions de censure du gouvernement seront discutÃ©es dans lâ€™HÃ©micycle. Le Premier ministre doit conserver tout ou partie des amendements votÃ©s Ã  lâ€™AssemblÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

24mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 20/04/2026

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique

DÃ©couvrez

Bonjour chez vous !