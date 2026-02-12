Bernard Fialaire : « Les opposants à l’aide à mourir veulent faire croire que le Sénat la refuse »

La mort à Lyon de Quentin, jeune militant nationaliste à la suite des coups portés par au moins six individus, inquiète sur la possibilité d’un cycle de violences politiques. Si la justice enquête encore, la Jeune Garde, mouvement antifasciste qui a été dissous, reste dans le viseur du ministère de l’Intérieur. Bernard Fialaire, sénateur RDSE ... du Rhône et membre du parti radical, s’inquiète de cette situation : « Au-delà des considérations politiques, voire des récupérations qui pourront en être faites, c’est quand même la mort d’un jeune homme. Cela ne peut pas nous laisser indifférent, surtout pour des parlementaires, dont le rôle est d’organiser des débats sur les idées pour justement ne pas en être réduits à ces affrontements violents qui sont une régression à l’état animal. On parle en ce moment de Lyon, mais j’ai mené la mission sur l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, on voit que les débordements et les exactions sont dans tous les milieux universitaires ». Bernard Fialaire est par ailleurs revenu sur la situation du texte sur la fin de vie de retour à l’Assemblée Nationale : « Ce qui a été rejeté au Sénat, ce n’est pas le texte de l’Assemblée Nationale, c’est le texte tel qu’il avait été modifié par la commission des affaires sociales du Sénat, et qui était inacceptable pour les personnes en faveur de l’aide à mourir. Le texte a ensuite été totalement vidé de sa substance. Il y a eu une manœuvre tactique de la part des plus farouches opposants à l’aide à mourir, qui, après avoir fait partie d’une majorité qui proposait ce texte, a voté contre, faisant passer le message que le Sénat refusait ce texte, ce qui n’est pas vrai ».

