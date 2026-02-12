Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bernard Fialaire : « Les opposants à l’aide à mourir veulent faire croire que le Sénat la refuse »

La mort à Lyon de Quentin, jeune militant nationaliste à la suite des coups portés par au moins six individus, inquiète sur la possibilité d’un cycle de violences politiques. Si la justice enquête encore, la Jeune Garde, mouvement antifasciste qui a été dissous, reste dans le viseur du ministère de l’Intérieur. Bernard Fialaire, sénateur RDSE ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique