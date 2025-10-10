Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bernard Guetta : « Sur la place des otages, Netanyahou a été hué et Trump acclamé »

Donald Trump a réussi à obtenir un accord de paix historique entre Israël et le Hamas, qui pourrait mettre fin à la guerre à Gaza. La libération des otages est en cours aujourd’hui, lundi 13 octobre. Alors que la désescalade du conflit s’amorce, l’avenir de l’extrême droite israélienne et de Benyamin Netanyahou comme Premier ministre est de ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

19mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !