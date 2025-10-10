Bernard Guetta : « Sur la place des otages, Netanyahou a été hué et Trump acclamé »

Donald Trump a réussi à obtenir un accord de paix historique entre Israël et le Hamas, qui pourrait mettre fin à la guerre à Gaza. La libération des otages est en cours aujourd’hui, lundi 13 octobre. Alors que la désescalade du conflit s’amorce, l’avenir de l’extrême droite israélienne et de Benyamin Netanyahou comme Premier ministre est de ... plus en plus flou face aux contestations internes dans le pays. Pour Bernard Guetta, député européen (Renew, centriste) et journaliste spécialiste des questions internationales : « On a vu il y a peu une scène absolument incroyable, où sur la place des Otages le nom de Benyamin Netanyahou a été hué, pendant que celui de Donald Trump était acclamé. Il est étonnant que dans un pays le Premier ministre en fonction soit hué pendant qu’un dirigeant étranger est applaudi ». Une autorité de transition est prévue par le plan de paix organisé à Gaza, qui serait présidé par l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Bernard Guetta considère que « ce ne sera pas facile à mettre en place parce qu’on va buter sur le désarmement. Le Hamas va dire ‘je veux bien rendre mes armes, mais à une autorité palestinienne’, certainement pas aux Israéliens ou à des Américains et des Britanniques. Il va donc y avoir un bras de fer diplomatique qui s’instaure ».

