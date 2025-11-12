Public Sénat
Bernard Jomier : « Le Premier ministre agite une peur inutile : il y aura un budget pour la France »

Après un week-end de pause, l’Assemblée entame le sprint final dans son examen des amendements du projet de budget. Les débats devraient prendre fin le lundi 24 novembre avec le risque de ne pas pouvoir examiner tous les amendements. Sébastien Lecornu alerte : « L’absence de budget est un péril pour la France ». Pour Bernard Jomier, sénateur (Pla...

Bernard Jomier

Politique

Oriane Mancini

25mn

Jusqu'au 18/11/2026

