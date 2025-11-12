Bernard Jomier : « Le Premier ministre agite une peur inutile : il y aura un budget pour la France »

Après un week-end de pause, l’Assemblée entame le sprint final dans son examen des amendements du projet de budget. Les débats devraient prendre fin le lundi 24 novembre avec le risque de ne pas pouvoir examiner tous les amendements. Sébastien Lecornu alerte : « L’absence de budget est un péril pour la France ». Pour Bernard Jomier, sénateur (Pla... ce Publique) de Paris : « Le Premier ministre agite une peur inutile sur le budget. Il y aura un budget pour la France, l’idéal serait que le Parlement l’adopte. Mais la Constitution prévoit d’autres éventualités : les ordonnances ou la loi spéciale. Donc de toute façon il y aura un budget pour la France. L’abstention des socialistes lors du vote du budget dépendra du gouvernement. Le gouvernement, s’il a fait des compromis avec la gauche, a une double attitude puisqu’en même temps il fait traîner les débats et le Premier ministre accuse la gauche des résultats des délibérations de l’Assemblée nationale ». Auteur de plusieurs rapports sur les pénuries de médicaments, Bernard Jomier est revenu sur le sujet. La Cour des comptes européenne recense 136 pénuries critiques sur certains médicaments dans les pays de l’Union européenne de janvier 2022 à octobre 2024. Des pénuries générées par la stratégie de délocalisation des entreprises européennes dans des pays où la main d’œuvre est peu chère. Pour Bernard Jomier, relocaliser la production « ne peut pas être fait au niveau français, on le voit bien, il faut chercher la solution au niveau européen. »

