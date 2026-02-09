Public Sénat
Bonjour chez vous ! du 10 mars 2026

Au programme de cette édition : Le conflit au Moyen-Orient provoque des répercussions bien au-delà de la région. En France, la hausse des prix du carburant ravive les inquiétudes sur le pouvoir d’achat et relance le débat sur la réponse de l’État. Quelles mesures le gouvernement peut-il prendre pour limiter l’impact de cette crise international...

Publié le

Invité

Sophie Primas

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/06/2026

