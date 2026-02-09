Bonjour chez vous ! du 10 mars 2026

Au programme de cette édition : Le conflit au Moyen-Orient provoque des répercussions bien au-delà de la région. En France, la hausse des prix du carburant ravive les inquiétudes sur le pouvoir d’achat et relance le débat sur la réponse de l’État. Quelles mesures le gouvernement peut-il prendre pour limiter l’impact de cette crise international... e ? Éclairage dans l’entretien avec Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie. Face à la flambée des prix à la pompe, les propositions se multiplient dans le débat politique. Blocage des prix, baisse des taxes, soutien ciblé : quelles solutions sont mises sur la table ? Analyse avec la sénatrice LR Sophie Primas. À l’approche du premier tour des municipales, la campagne entre dans sa phase décisive. Les tensions entre Jean Luc Mélenchon et le Parti socialiste illustrent-elles une rupture durable à gauche ? Quels rapports de force se dessinent dans les derniers jours de campagne ? Débat avec Adélaïde Zulfikarpasic et Pablo Pillaud Vivien. Tour de France de la campagne municipale avec la presse régionale. Focus sur Pau, où François Bayrou brigue un nouveau mandat, et sur Marseille, où les équilibres politiques pourraient évoluer lors de ce scrutin.

