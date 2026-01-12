Bonjour chez vous ! du 11 février 2026

Au programme de cette édition : Martin Ajdari, le patron de l’Arcom, le gendarme de l’audiovisuel est notre invité pour un entretien exceptionnel. Que pense-t-il de la Commission d’enquête en cours à l’Assemblée nationale sur l’audiovisuel public ? La réforme de l’audiovisuel public verra-t-il le jour ? Quel regard porte-t-il sur l’affai... re Morandini à Cnews avec les remous qu’elle provoque ? Dans le débat du jour, la probable nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des Comptes fait couler beaucoup d’encre. L’opposition est vent debout. Également invitée, l’auteure de la loi contre le proxénétisme en ligne, la sénatrice (LR) de Saône-et-Loire Marie Mercier, abordera les enjeux de ce texte. Et puis dans nos régions, Emmanuel Macron a apporté son soutien cette semaine aux viticulteurs. A-t-il convaincu ? On ira en Saône-et-Loire avec la presse régionale.

Voir plus