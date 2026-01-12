Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 11 février 2026

Au programme de cette édition : Martin Ajdari, le patron de l’Arcom, le gendarme de l’audiovisuel est notre invité pour un entretien exceptionnel. Que pense-t-il de la Commission d’enquête en cours à l’Assemblée nationale sur l’audiovisuel public ? La réforme de l’audiovisuel public verra-t-il le jour ? Quel regard porte-t-il sur l’affai...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !