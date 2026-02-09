Bonjour chez vous ! du 11 mars 2026

Au programme de cette édition : Le conflit au Moyen-Orient s’installe dans la durée. Israël affirme vouloir poursuivre ses opérations tandis que l’Iran promet de nouvelles ripostes. La guerre provoque déjà de lourdes conséquences humanitaires, notamment au Liban. Par ailleurs, il y a encore de nombreux Français coincés dans les pays impactés pa... r le conflit. Comment assurer au mieux leur rapatriement ? Analyse avec la sénatrice (RDSE) des Français de l’étranger Sophie Briante Guillemont. Cette guerre fait planer des incertitudes économiques, particulièrement sur les marchés de l’énergie. Quelles conséquences pour l’Europe et pour la France ? En France, la hausse des prix du carburant commence à peser sur les ménages comme sur les entreprises. Quelles réponses politiques et économiques peuvent être apportées ? Entretien avec Hervé Marseille, président du groupe Union centriste au Sénat et président de l’Union des démocrates et indépendants. À l’approche du premier tour des municipales, la campagne entre dans sa dernière ligne droite. Quels rapports de force se dessinent dans les grandes villes ? Quelles dynamiques politiques pourraient émerger de ce scrutin ? Débat et analyse avec les éditorialistes Françoise Degois et Hubert Coudurier. Tour de France de la campagne municipale avec la presse régionale. Focus sur Perpignan, plus grande ville dirigée par le Rassemblement national, et immersion au Le Havre, où l’avenir politique d’Édouard Philippe se joue dans ce scrutin.

