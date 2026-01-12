Bonjour chez vous ! du 12 février 2026

La loi Duplomb était de retour ce mercredi à l’Assemblée. Il y a 6 mois une pétition contre le texte rassemblait plus de 2 millions de signatures ouvrant la voie à un débat inédit entre députés. Un débat qui s’est déroulé dans une ambiance un peu tendue autour de la question de la réintroduction d’un pesticide. Le co-auteur de cette loi, l... e sénateur (UC) de la Meuse, Franck Menonville est notre invité. Le 23 février, Amélie de Montchalin prendra la tête de la Cour des Comptes. Une nomination qui divise la classe politique. « République des copains » dit l’opposition à Emmanuel Macron. Ce choix va-t-il creuser un peu plus le fossé entre les politiques et les Français ? C’est l’objet de notre débat. A moins de cinq semaines du premier tour des élections municipales, la campagne s’intensifie. A Paris, malgré ses divisions, la droite va-t-elle prendre la ville ? Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Gabriel Attal et Edouard Philippe est notre invité. Enfin à la Une de nos régions, la journée historique des Français aux JO de Milan. 4 médailles dont 2 en or. Parmi les athlètes récompensés, Perrine Laffont qui a remporté ce mercredi la médaille de bronze en ski de bosses. Une médaille olympique qui fait la fierté de tout un département : l’Ariège.

