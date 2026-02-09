Bonjour chez vous ! du 12 mars 2026

Cela fait à présent 13 jours qu’Américains et Israéliens ont lancé une attaque sur l’Iran. Donald Trump affirme que l’Iran est proche de la défaite. Téhéran de son côté se dit prêt pour une Guerre d’usure. Et Emmanuel Macron appelle à l’apaisement au Liban... Mais pèse-t-il dans ce conflit ? Nous recevons l’ancien Premier ministre Mi... chel Barnier. Un conflit qui a des conséquences sur les prix de l’énergie à travers le monde. Le prix du baril de pétrole remonte malgré la décision de nombreux pays de débloquer des stocks stratégiques. Sébastien Lecornu demande à ses ministres des propositions pour protéger les consommateurs. Mais dans un contexte budgétaire tendu, le gouvernement a-t-il les moyens de prendre des mesures ? Nous en parlons avec la sénatrice centriste de la Mayenne Élisabeth Doineau. En France, les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour le premier tour des élections municipales. La présidentielle s’invite dans la campagne. Le RN et LFI nationalisent le scrutin. Un prétendant est engagé dans la course : Edouard Philippe qui était en meeting au Havre ce mercredi. En plus de son fauteuil de maire, il joue son avenir présidentiel. On en parle dans notre débat avec Jefferson Desport et Aurore Malval. A la une de nos régions, on poursuit notre tour de France de la campagne. Direction Toulon dans le Var que le RN rêve de reconquérir 30 ans après. Et puis on va également à Lens, fief socialiste qui pourrait également basculer RN. Enfin étape à Montpellier où le maire sortant socialiste pourrait sortir vainqueur de la guerre des gauches.

