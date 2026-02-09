Public Sénat
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 12 mars 2026

Cela fait à présent 13 jours qu’Américains et Israéliens ont lancé une attaque sur l’Iran. Donald Trump affirme que l’Iran est proche de la défaite. Téhéran de son côté se dit prêt pour une Guerre d’usure. Et Emmanuel Macron appelle à l’apaisement au Liban... Mais pèse-t-il dans ce conflit ? Nous recevons l’ancien Premier ministre Mi...

Politique

Oriane Mancini

1h28mn

Jusqu'au 10/06/2026

