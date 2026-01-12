Bonjour chez vous ! du 13 février 2026

Au programme de cette édition : l'interview politique de Laurent Jacobelli, porte-parole du RN. Nous reviendrons sur le procès en appel des assistants parlementaires du FN, Marine Le Pen sera fixée sur son sort le 7 juillet. Le parquet général a requis cinq ans d'inéligibilité contre la présidente du groupe à l'Assemble nationale, de quoi compromett... re sa candidature à la présidentielle. Nous recevons également le sénateur Olivier Paccaud. Retour avec l'élu LR sur la candidature à la présidentielle de Bruno Retailleau. Que pense-t-il de cette annonce à un mois des municipales ? Quid de la primaire LR appelée de ses vœux par David Lisnard ? Enfin dans le débat, nous revenons sur la campagne des municipales à Grenoble. Alors que le maire écologiste Eric Piolle ne se représente pas, la vague verte va-t-elle refluer ? Ce mandat marque-t-il l’échec de l’écologie municipale ? L'écologie est-elle une force pivot à gauche pour ce scrutin ? Ou le signe d’un parti qui manque de clarté politique ? On en débat.

