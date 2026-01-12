Public Sénat
Bonjour chez vous ! du 13 février 2026

Au programme de cette édition : l'interview politique de Laurent Jacobelli, porte-parole du RN. Nous reviendrons sur le procès en appel des assistants parlementaires du FN, Marine Le Pen sera fixée sur son sort le 7 juillet. Le parquet général a requis cinq ans d'inéligibilité contre la présidente du groupe à l'Assemble nationale, de quoi compromett...

Publié le

Invité

Arnaud Benedetti

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/05/2026

