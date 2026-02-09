Bonjour chez vous ! du 13 mars 2026

Un soldat français a été tué lors d’une attaque dans le Kurdistan irakien. L’annonce a été faite cette nuit par le président de la République. Plusieurs militaires français ont également été blessés par cette frappe sur une base kurde alors qu’ils participaient à une action de formation de soldats irakiens dans la lutte contre le terroris... me. Quelle doit être la réponse de la France dans cette guerre contre l’Iran ? On en parle avec le porte-parole du PS Stéphane Troussel, président du département de la Seine Saint Denis La guerre au Moyen-Orient fait aussi grimper les prix à la pompe. Quelles mesures de soutien doit met en oeuvre le gouvernement sans trop aggraver le déficit public ? On pose la question au sénateur centriste de Seine Saint-Denis Vincent Capo-Canellas. Et puis à deux jours du premier tour des élections municipales, nous voyons que c’est un scrutin qui intéresse beaucoup les Français. Nous accueillerons le sociologue Jean Viard et Stéphane Zumsteeg de l’Institut IPSOS BVA.

