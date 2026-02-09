Public Sénat
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 13 mars 2026

Un soldat français a été tué lors d’une attaque dans le Kurdistan irakien. L’annonce a été faite cette nuit par le président de la République. Plusieurs militaires français ont également été blessés par cette frappe sur une base kurde alors qu’ils participaient à une action de formation de soldats irakiens dans la lutte contre le terroris...

Politique

Alexandre Poussart

1h28mn

Jusqu'au 11/06/2026

