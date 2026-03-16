Bonjour chez vous ! du 14 avril 2026

Au programme de cette édition : l'interview exceptionnelle de l’écrivain Boualem Sansal. 5 mois après sa libération, l'écrivain gracié après 1 an d'emprisonnement en Algérie revient sur les conditions de sa détention. Il s'exprime aussi sur la visite historique du Pape Léon XVI en Algérie. Comment l'auteur franco-algérien juge-t-il les relation... s entre la France et l’Algérie ? Nous recevons également le sénateur LR de la Manche David Margueritte. Nous évoquons avec lui la réforme de la justice criminelle, portée par le Garde des Sceaux Gérald Darmanin. Mesure-phare : la création d’une procédure de plaider-coupable, qui suscite la colère des avocats et du camp de gauche. Ils redoutent une justice expéditive au détriment des droits de la défense. Enfin dans le début, nous revenons sur le rétropédalage du gouvernement concernant l'élargissement du travail le 1er mai. Face aux syndicats et à la gauche, le Premier ministre Sébastien Lecornu a choisi de ne pas convoquer la Commission Mixte Paritaire entre députés et sénateurs qui pourrait permettre une adoption rapide. Sébastien Lecornu a-t-il pris le risque politique de se mettre à dos son camp ? On en débat avec Françoise Degois, éditorialiste politique, et Arnaud Benedetti, directeur de la Nouvelle Revue Politique.

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