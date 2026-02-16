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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 14 mars 2026

C’est que une émission spéciale municipales que nous vous proposons dans Bonjour chez vous ! Quels sont les enseignements de ce premier tour des élections municipales ? Un scrutin marqué par la poussée du Rassemblement national, qui conserve ses villes et en remporte de nouvelles dès le premier tour. Pari gagnant également pour Jean-Luc Mélenchon. ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h58mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/06/2026

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