Bonjour chez vous ! du 14 mars 2026

C’est que une émission spéciale municipales que nous vous proposons dans Bonjour chez vous ! Quels sont les enseignements de ce premier tour des élections municipales ? Un scrutin marqué par la poussée du Rassemblement national, qui conserve ses villes et en remporte de nouvelles dès le premier tour. Pari gagnant également pour Jean-Luc Mélenchon. ... Son parti, LFI se retrouve en position d’arbitre dans de nombreuses villes, parfois en tête des listes de gauche. La bataille gauche/droite à Paris s'intensifie, la gauche est menacée par le RN à Marseille, mais la surprise vient de Lyon où Jean-Michel Aulas et le maire écologiste Grégory Doucet sont au coude à coude. Au lendemain du scrutin, Public Sénat continue de vous faire vivre ces élections municipales 2026 avec tous ses envoyés spéciaux et ses partenaires de la presse régionale. En plateau, nos éditorialistes Elizabeth Martichoux, Yves Théard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro , Stéphane Vernay de Ouest France et Mathieu Souquière analysent la situation et les enjeux du second tour. Et puis les responsables politiques des différents partis sont présents pour nous livrer leur analyse et débattrent : Olivier Paccaud pour LR, Andrea Kotarac pour le RN, Rémi Féraud pour le PS et David Cormand pour les Verts.

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