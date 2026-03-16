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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 15 avril 2026

Au sommaire de Bonjour chez vous : l’interview de Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Face à la hausse du prix de l’essence, le gouvernement envisage d’encadrer les marges des distributeurs de carburants. Est-ce suffisant ? Que propose LFI ? Faut-il autoriser les commerces de proximité à ouvrir le 1er mai ? C’est notre débat poli...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/07/2026

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