Bonjour chez vous ! du 15 avril 2026

Au sommaire de Bonjour chez vous : l’interview de Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Face à la hausse du prix de l’essence, le gouvernement envisage d’encadrer les marges des distributeurs de carburants. Est-ce suffisant ? Que propose LFI ? Faut-il autoriser les commerces de proximité à ouvrir le 1er mai ? C’est notre débat poli... tique du jour alors que Sébastien Lecornu a décidé de faire une pause dans le processus parlementaire sur cette réforme polémique. Et puis comment diminuer les inégalités entre nos Outre-mer et la métropole. Le Sénat mène une commission d’enquête sur le sujet. Le sénateur PS de Guadeloupe Victorin Lurel est notre invité pour en parler. On se rend également en Bretagne pour parler de notre patrimoine en danger. Le château de Combourg en l’Ille-et-Vilaine est en danger à cause de la mérule un champignon dévastateur.

Voir plus