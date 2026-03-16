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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 16 avril 2026

Au sommaire de Bonjour chez vous : l’entretien avec la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard. Quel est l’impact de la guerre au Moyen-Orient sur nos agriculteurs touchés par la hausse du prix du gazole mais aussi des engrais ? Nous l’interrogeons. Dans la campagne présidentielle, les prétendants du bloc central commencent à se bousculer au po...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/07/2026

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