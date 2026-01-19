Bonjour chez vous ! du 16 février 2026

Au programme de cette édition : à la tête de la plus grande enseigne de distribution française, Michel-Édouard Leclerc, président des centres Leclerc, répond aux questions sur le pouvoir d’achat. Comment agit-il concrètement face à l’inflation ? Que répond-il aux critiques de la ministre de l’Agriculture, qui accuse certaines enseignes de pra... tiques de pression sur les producteurs ? Dans notre débat, retour sur un fait divers tragique qui provoque une onde de choc politique : le meurtre du jeune Quentin à Lyon. Le gouvernement évoque la responsabilité de l’ultra-gauche. Une partie de la classe politique met en cause La France insoumise. Faut-il y voir une instrumentalisation politique ? Débat avec nos éditorialistes Yves Thréard et Élisabeth Martichoux. À l’approche des municipales, la question de la confiance démocratique s’impose. Le maire demeure l’élu préféré des Français, alors que la défiance envers la classe politique progresse. Comment expliquer ce paradoxe ? Comment renforcer le lien entre citoyens et élus locaux ? Analyse avec le sénateur socialiste des Landes Éric Kerrouche. Enfin, dans nos régions, cap sur Toulon, ville stratégique dans la bataille municipale. Le Rassemblement national y nourrit des ambitions, dans un contexte marqué par les divisions de la droite après l’inéligibilité du maire Hubert Falco. Un scrutin local aux répercussions nationales.

