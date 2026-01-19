Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 17 février 2026

Au programme de cette édition : À l’approche des municipales, l’émission poursuit sa série consacrée aux grands enjeux du scrutin local. Ce numéro est dédié au logement, un sujet central dans de nombreuses communes. Comment répondre à la crise du logement, à la pénurie et à la hausse des prix ? Quelles responsabilités pour l’État et quel...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !