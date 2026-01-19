Bonjour chez vous ! du 17 février 2026

Au programme de cette édition : À l’approche des municipales, l’émission poursuit sa série consacrée aux grands enjeux du scrutin local. Ce numéro est dédié au logement, un sujet central dans de nombreuses communes. Comment répondre à la crise du logement, à la pénurie et à la hausse des prix ? Quelles responsabilités pour l’État et quel... les marges de manœuvre pour les collectivités ? Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, apporte son éclairage. Le débat se prolonge autour d’une question clé : faut-il accorder davantage de pouvoirs aux maires en matière de logement social ? Les communes doivent-elles disposer d’une plus grande liberté d’action ou faut-il renforcer les obligations existantes ? Échange entre Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice LR, et Viviane Artigalas, sénatrice PS. Avec le sénateur du Rhône Bernard Fialaire, nous revenons sur le meurtre du jeune Quentin à Lyon. Une ville marquée par des affrontements récurrents entre groupuscules d’ultra-droite et d’ultra-gauche. Comment analyser cette violence politique ? Quelles réponses institutionnelles et locales pour enrayer ces dérives ? Analyse avec le sénateur du Rhône Bernard Fialaire. Enfin, dans nos régions, plusieurs départements font face à des crues majeures. La Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont particulièrement touchés. Direction Angers pour mesurer l’ampleur de la situation et les réponses mises en œuvre sur le terrain.

