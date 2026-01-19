Bonjour chez vous ! du 18 février 2026

La France Insoumise doit-elle faire le ménage dans ses rangs ? Les mots sont de Sebastien Lecornu à la suite de la mort de Quentin Deranque, jeune militant d’extrême droite tué au cours d’une rixe à Lyon. L’enquête progresse alors que 9 suspects dont l’assistant parlementaire du député LFI Raphael Arnault ont été interpellés. On en débat ... nos éditorialistes Françoise Degois et Hubert Coudurier. Faut-il interdire les meetings à l’université ? Dans la foulée du meurtre du militant identitaire le gouvernement a annoncé des mesures. Sont-elles à la hauteur, ne viennent-elles pas remettre en cause la liberté d’expression ? On posera la question au sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques Max Brisson. La France a toujours les pieds dans les eaux, les crues exceptionnelles touchent encore plusieurs régions : dans certaines villes les scènes sont apocalyptiques. Comment nos territoires doivent-ils se préparer à ces intempéries majeures ? On posera ces questions à Cécile Duflot, directrice d’Oxfam qui publie un rapport sur les villes face au dérèglement climatique.

