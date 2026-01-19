Public Sénat
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 18 février 2026

La France Insoumise doit-elle faire le ménage dans ses rangs ? Les mots sont de Sebastien Lecornu à la suite de la mort de Quentin Deranque, jeune militant d’extrême droite tué au cours d’une rixe à Lyon. L’enquête progresse alors que 9 suspects dont l’assistant parlementaire du député LFI Raphael Arnault ont été interpellés. On en débat ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/05/2026

