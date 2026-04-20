Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 18 mai 2026

Au programme de cette édition, le déplacement en Algérie de Gérald Darmanin qui tente de relancer la coopération entre Paris et Alger. Lutte contre le narcotrafic, contre le terrorisme, dossier Christophe Gleizes, les sujets sensibles ne manquent pas. Cette visite marque-t-elle un véritable dégel diplomatique ? La France et l’Algérie peuvent-elles ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/08/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique