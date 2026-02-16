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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 18 mars 2026

Au programme de cette édition : le second tour des municipales est désormais fixé. Après plusieurs jours de négociations, les alliances sont scellées et les rapports de force clarifiés. À gauche, les tractations ont parfois été tendues entre le Parti socialiste et La France insoumise. Ces accords - et ces désaccords - traduisent-ils une recomposit...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/06/2026

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