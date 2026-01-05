Bonjour chez vous ! du 2 février 2026

Au programme de cette édition : Les tensions au Moyen-Orient s’intensifient. Les États-Unis peuvent-ils aller jusqu’à une confrontation militaire avec l’Iran ? Donald Trump évoque encore la possibilité d’un accord, mais cette option reste-t-elle crédible ? Sommes-nous à l’aube d’un embrasement régional ? Analyse avec le politologue Gilles... Kepel, spécialiste du Moyen-Orient. À l’approche des élections municipales, les figures nationales entrent en campagne sur leurs terres. Édouard Philippe au Havre, Sébastien Lecornu à Vernon : ces engagements sont-ils décisifs pour leurs camps respectifs et pour leurs trajectoires politiques personnelles ? Débat avec Yves Thréard et Élizabeth Martichoux. Focus également sur la stratégie du Rassemblement national, qui mise sur l’implantation locale. Direction Toulon, l’une de ses cibles prioritaires, avec l’éclairage de Var Matin. Enfin, le marathon budgétaire au Parlement touche à son terme. Malgré des critiques persistantes, le budget s’achemine vers une adoption définitive après l’échec attendu des motions de censure. Que pensent les sénateurs de ce texte adopté sans enthousiasme ? Éclairage avec la sénatrice LR des Hauts-de-Seine, Christine Lavarde, spécialiste des questions budgétaires au Sénat.

