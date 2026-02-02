Public Sénat
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 2 mars 2026

Au programme de cette édition spéciale : Israël et les Etats Unis ont frappé samedi l’Iran, qui riposte depuis. Le Guide Suprême Ali Khamenei a été tué, 48 dirigeants également. Le régime des Mollahs va-t-il tomber ? L’Iran va-t-elle être soutenue dans sa riposte ? Le Hezbollah a tiré vers Israël cette nuit. Faut-il craindre un embrasement r...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2026

