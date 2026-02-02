Bonjour chez vous ! du 2 mars 2026

Au programme de cette édition spéciale : Israël et les Etats Unis ont frappé samedi l’Iran, qui riposte depuis. Le Guide Suprême Ali Khamenei a été tué, 48 dirigeants également. Le régime des Mollahs va-t-il tomber ? L’Iran va-t-elle être soutenue dans sa riposte ? Le Hezbollah a tiré vers Israël cette nuit. Faut-il craindre un embrasement r... égional ? Analyses avec le Général Vincent Desportes, ancien directeur de l’Ecole de Guerre. Donald Trump dit prévoir une opération de 4 semaines ou moins, que peut-il faire dans ce laps de temps ? Peut-il faire tomber le régime sans troupes au sol ? Nous recevons également le sénateur socialiste Rachid Temal. Quel rôle pour la France dans ce conflit ? Emmanuel Macron appelle l’Iran à mettre fin aux "attaques inconsidérées", et envisage des "actions défensives" contre l’Iran avec l’Allemagne et le Royaume-Uni. Faut-il entrer dans le conflit ? Emmanuel Macron doit-il réunir les forces politiques ? Enfin dans le Club des Territoires, grand débat sur ce thème avec nos éditorialistes Élizabeth Martichoux, Valérie Lecable et le géopolitologue Pascal Boniface.

