Public Sénat
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 20 février 2026

Au programme de cette édition : La violence en politique n’est pas un phénomène nouveau. Mais l’affaire Quentin Deranque révèle-t-elle une évolution plus profonde du climat politique, notamment à gauche ? Assistons-nous à une radicalisation inédite du débat public ? Débat et analyse dans le Club. L’émission se penche également sur les nég...

Marylise Léon

Politique

Oriane Mancini

1h28mn

Jusqu'au 21/05/2026

