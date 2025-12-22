Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 20 janvier 2026

Le gouvernement engage sa responsabilité en recourant au 49.3 pour faire adopter le budget, au terme d’une séquence marquée par l’échec du compromis parlementaire. Ce choix relance le débat sur la méthode de l’exécutif, la place du Parlement et le coût politique d’un passage en force. Au cœur de cette émission, Sébastien Martin, ministre c...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/04/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !