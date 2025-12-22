Bonjour chez vous ! du 20 janvier 2026

Le gouvernement engage sa responsabilité en recourant au 49.3 pour faire adopter le budget, au terme d’une séquence marquée par l’échec du compromis parlementaire. Ce choix relance le débat sur la méthode de l’exécutif, la place du Parlement et le coût politique d’un passage en force. Au cœur de cette émission, Sébastien Martin, ministre c... hargé de l’Industrie, analyse la stratégie du gouvernement face aux motions de censure déposées par le Rassemblement national et La France insoumise, et revient sur les conséquences économiques et industrielles de l’instabilité budgétaire. Côté Sénat, la question du rôle des collectivités territoriales s’impose. Quel effort leur est demandé ? Jusqu’où peut aller la contribution des territoires dans un contexte de finances publiques contraintes ? Bernard Delcros, président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et sénateur centriste du Cantal, apporte son éclairage. À l’approche des élections municipales, l’émission ouvre également le débat sur la place du maire dans la société française. Après un mandat marqué par des crises successives, comment les élus locaux vivent-ils leur fonction et leur rapport aux citoyens ? Trois maires viennent confronter leurs expériences et leurs visions. Enfin, à la une de nos régions un focus sur les inondations dans l’Aude, leurs conséquences locales et les réponses apportées sur le terrain.

