Bonjour chez vous ! du 21 janvier 2026

Au programme de cette édition : le recours au 49.3 pour faire adopter le budget ouvre une nouvelle séquence politique. Face aux motions de censure déposées par La France insoumise et le Rassemblement national, une question s’impose : les orientations budgétaires défendues par Sébastien Lecornu sont-elles réellement soutenues par son propre camp ? C... hristian Estrosi, maire de Nice et vice-président d’Horizons, analyse la solidité de la majorité et les équilibres internes du bloc gouvernemental. On se penche ensuite sur un débat de société majeur : la fin de vie. Après plusieurs reports, le Sénat examine deux textes distincts, l’un sur les soins palliatifs, l’autre sur l’aide à mourir. Faut-il aller plus loin et légaliser le suicide assisté, voire l’euthanasie ? Le débat réunit Alain Claeys, auteur de la précédente loi, Laurence Garnier, sénatrice LR de Loire-Atlantique, et Ségolène Perruchio, présidente de la Société française de soins palliatifs. Au Sénat, focus sur l’examen du texte relatif à l’aide à mourir. Quels sont les équilibres recherchés par la majorité sénatoriale ? Quelles lignes rouges émergent entre accompagnement en fin de vie, soins palliatifs et évolution du cadre légal ? Alain Milon, rapporteur du texte, expose l’esprit du projet, les points de convergence possibles et les blocages persistants. Enfin, l’actualité des territoires met en lumière les inquiétudes du secteur viticole face aux menaces de hausses de droits de douane massives brandies par Donald Trump. Direction Reims, au cœur de la Champagne, pour comprendre les conséquences économiques et les réactions de la filière.

Voir plus