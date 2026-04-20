Bonjour chez vous ! du 21 mai 2026

Au programme de cette édition : face à la flambée des prix du carburant et aux conséquences économiques de la crise au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu doit annoncer de nouvelles aides et faire le point sur la situation économique française. Quel impact pour nos entreprises déjà fragilisées ? L'État peut-il encore soutenir l'économie malgré des ... marges budgétaires réduites ? Et certaines filières risquent-elles de payer durablement le prix des tensions géopolitiques ? Nous en parlons avec Olivier Rietmann, président de la Délégation sénatoriale aux entreprises, alors que le Sénat accueille ce jeudi la journée des entreprises. Après Donald Trump, c'est au tour de Vladimir Poutine de se rendre en Chine pour afficher sa proximité avec Xi Jinping. Sommes-nous en train d'assister à un nouveau partage des puissances mondiales ? L'Europe peut-elle encore peser face aux États-Unis, à la Russie et à la Chine ? Et le modèle occidental est-il en train de perdre son influence ? Analyse avec le géopolitologue Nicolas Tenzer. Dans un an, Emmanuel Macron quittera l'Élysée. Et déjà, la question de l'après-Macron s'impose dans le débat politique. Le chef de l'État peut-il encore imprimer sa marque dans cette dernière année ? Les Français ont-ils déjà tourné la page du macronisme ? Et Emmanuel Macron cherche-t-il à verrouiller les Institutions avant son départ ? Débat avec Élizabeth Martichoux et Jean-Rémi Baudot, président de l'Association de la presse présidentielle.

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