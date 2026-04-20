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Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 21 mai 2026

Au programme de cette édition : face à la flambée des prix du carburant et aux conséquences économiques de la crise au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu doit annoncer de nouvelles aides et faire le point sur la situation économique française. Quel impact pour nos entreprises déjà fragilisées ? L'État peut-il encore soutenir l'économie malgré des ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/08/2026

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