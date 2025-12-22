Public Sénat
Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 22 janvier 2026

Au programme de cette édition : Le Sénat rejette toute forme de droit d’aide à mourir et durcit le texte sur la fin de vie, au terme de débats particulièrement tendus. Ces choix provoquent de vives critiques à gauche et relancent un débat majeur sur l’évolution du cadre légal et éthique. Annie Le Houérou, sénatrice socialiste des Côtes-d'Arm...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/04/2026

