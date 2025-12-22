Bonjour chez vous ! du 22 janvier 2026

Au programme de cette édition : Le Sénat rejette toute forme de droit d’aide à mourir et durcit le texte sur la fin de vie, au terme de débats particulièrement tendus. Ces choix provoquent de vives critiques à gauche et relancent un débat majeur sur l’évolution du cadre légal et éthique. Annie Le Houérou, sénatrice socialiste des Côtes-d'Arm... or et cheffe de file du groupe socialiste sur ce texte, analyse les implications politiques et sociétales de cette décision. Le débat sur la fin de vie interroge aussi les convictions religieuses. Les autorités spirituelles sont-elles prêtes à une évolution de la loi ? Quelle place pour la parole religieuse dans une société laïque confrontée à ces questions ? Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, apporte son éclairage. Sur le plan international, les tensions diplomatiques s’intensifient. Donald Trump multiplie les déclarations contre Emmanuel Macron et réaffirme ses ambitions sur le Groenland, tout en excluant l’usage de la force. Jusqu’où peut aller cette confrontation politique et symbolique ? Quelles conséquences pour les relations transatlantiques et pour le débat politique en France ? Décryptage avec Michaël Darmon et Pablo Pillaud-Vivien. Enfin, l’actualité des territoires met en lumière la mobilisation agricole face à l’accord avec le Mercosur. La décision du Parlement européen de saisir la justice européenne retarde l’application du traité. Comment ce vote est-il perçu par les agriculteurs et les territoires ? Direction la Bretagne avec les équipes de Ouest-France.

Voir plus