Bonjour chez vous ! du 23 janvier 2026

Au programme de cette édition : Le gouvernement parvient à faire adopter le budget tout en évitant la censure. Cette séquence marque-t-elle un tournant politique pour Sébastien Lecornu ? Quelles conséquences pour l’équilibre du paysage politique ? Le Premier ministre peut-il apparaître comme une figure centrale en vue de l’échéance présidentie... lle ? A-t-il réussi à bâtir un nouvel arc politique allant de la gauche socialiste à la droite républicaine ?Analyse et débat avec Françoise Degois et William Thay. Le Sénat poursuit l’examen du texte sur la fin de vie, profondément remanié après la suppression de la création de l’aide à mourir. Ce choix traduit-il un décalage entre la représentation politique et l’opinion publique ? Quels sont les enjeux démocratiques, éthiques et politiques de ce débat ? Dominique Reynié, politologue et auteur d’une étude sur la fin de vie, apporte son éclairage. La question de la souveraineté nationale s’invite également dans le débat parlementaire. Un projet de transfert au Canada du contrôle d’une partie de l’espace aérien au-dessus de Saint-Pierre-et-Miquelon suscite l’inquiétude. La France est-elle en train de céder une part de sa souveraineté ? Annick Girardin, sénatrice et ancienne ministre, alerte sur les conséquences de ce projet. Enfin, dans les territoires, la forêt bretonne devient un laboratoire de l’adaptation climatique. Face au changement climatique, de nouvelles espèces d’arbres sont plantées pour renforcer la résilience des écosystèmes. Comment les territoires anticipent-ils les transformations environnementales ? Reportage au cœur d’une forêt en mutation.

