Bonjour chez vous !

Bonjour chez vous ! du 23 janvier 2026

Au programme de cette édition : Le gouvernement parvient à faire adopter le budget tout en évitant la censure. Cette séquence marque-t-elle un tournant politique pour Sébastien Lecornu ? Quelles conséquences pour l’équilibre du paysage politique ? Le Premier ministre peut-il apparaître comme une figure centrale en vue de l’échéance présidentie...

Publié le

Invité

Dominique Reynié

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/04/2026

